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    Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)

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    Машину піднімали за допомогою підйомного крана - Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)
    Машину піднімали за допомогою підйомного крана
    фото t.me/xydessa

    Подальша доля автівки поки залишається невідомою

    У центрі Одеси на балкон багатоповерхівки за допомогою підйомного крана підняли автомобіль. Фото та відео від очевидців опублікували Telegram-канали «Курс Одессы» та «Х***ая Одесса».

    Яскраво розмальований Mini Cooper на бельгійських номерах залишили просто на балконі сьомого поверху.

    Мета акції і подальша доля автівки та її власника поки залишаються невідомими.

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    Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)
    Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)
    Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)

    Нагадаємо, в Одесі чоловік намагався вирвати із землі стовпчик-огорожу. Його дії нагадували незграбний танець.

    Нагадаємо, у Києві на Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки.

    Теги: Одеса автомобіль чоловік
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    Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)