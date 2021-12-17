Авто на балконі: в Одесі Mini Cooper «припаркували» на терасі сьомого поверху (фото, відео)

Подальша доля автівки поки залишається невідомою

У центрі Одеси на балкон багатоповерхівки за допомогою підйомного крана підняли автомобіль. Фото та відео від очевидців опублікували Telegram-канали «Курс Одессы» та «Х***ая Одесса».

Яскраво розмальований Mini Cooper на бельгійських номерах залишили просто на балконі сьомого поверху.

Мета акції і подальша доля автівки та її власника поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, в Одесі чоловік намагався вирвати із землі стовпчик-огорожу. Його дії нагадували незграбний танець.

Нагадаємо, у Києві на Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки.