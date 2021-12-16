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    В Одесі чоловік влаштував танці з тротуарним стовпом (відео)

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    Подія відбулася біля вулиць Іцхака Рабіна та Малиновського - В Одесі чоловік влаштував танці з тротуарним стовпом (відео)
    Подія відбулася біля вулиць Іцхака Рабіна та Малиновського
    фото скріншот відео

    Чоловіку забракло сил, аби вирвати стовп із асфальту

    В Одесі чоловік намагався вирвати із землі стовпчик-огорожу. Його дії нагадували незграбний танець. Відео з місця події з'явилося на «Центр 077».

    Подія відбулася біля вулиць Іцхака Рабіна та Малиновського, де невідомий чоловік влаштував перфоманс зі стовпом.

    На відео видно, як невідомий чоловік підійшов до тротуарного стовпа. З незрозумілих причин стовп, вочевидь, завадив чоловіку, тож він почав кружляти біля нього та намагався його вирвати з-під бетону та асфальту. Однак, фізичних сил чоловіку забракло: кілька хвилин нерівної боротьби з конструкцією закінчились фіаско. Чоловік так і не вирвав стовп та пішов своєю дорогою далі.

    До слова, у Києві чоловік пошкодив колеса викраденої в сусіда автівки.

    Нагадаємо, у Києві на Печерську чоловік викидав речі з дев’ятого поверху і побив автівки.

    Теги: Одеса чоловік
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    В Одесі чоловік влаштував танці з тротуарним стовпом (відео)