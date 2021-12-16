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    В Одесі чоловік стріляв у перехожих: є поранені

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    В Одесі поліцейські затримали 37-річного містянина за підозрою в спричиненні тілесних ушкоджень двом перехожим - В Одесі чоловік стріляв у перехожих: є поранені
    В Одесі поліцейські затримали 37-річного містянина за підозрою в спричиненні тілесних ушкоджень двом перехожим
    фото: Нацполіція

    Серед поранених – неповнолітний

    В Одесі 37-річний чоловік вистрелив із травматичної зброї в двох перехожих. Серед постраждалих – неповнолітній хлопець. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Молодиків зловмисник спершу випадково зустрів біля Серединського скверу. Між ними виникла сутичка, але інцидент нібито швидко вдалося залагодити.

    Однак за кілька кварталів чоловік наздогнав хлопців та вистрелив у них.

    16-річний хлопець дістав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобової кістки та непроникаюче поранення грудної клітини.

    У старшого – забійно-розтрощена рана лоба та грудного відділу спини.

    Після стрілянини нападник, щоб уникнути відповідальності, орендував житло, зачинився та не виходив звідти. Однак правоохоронці таки розшукали його й затримали.

    Нині йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    До слова, під Києвом чоловік стріляв по людях і забарикадувався у квартирі.

    Також на столичній Оболоні чоловік ледь не отримав кулю в голову за зауваження.

    Як повідомлялося, нещодавно уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

    Теги: кримінал Одеса чоловік стрілянина
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    В Одесі чоловік стріляв у перехожих: є поранені