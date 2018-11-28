Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)
-
Розсилка
В Одеській області підтримали полонених моряків прапором ВМС на адмінбудівліУ місті Балта Одеської області на адміністративній будівлі повісили прапор ВМС України на підтримку полонених українських моряків.
Про це повідомляє міський голова Сергій Мазур.
«На адмінбудинку в Балті замаячив прапор військово-морських сил України - за моїм розпорядженням, на підтримку полонених українських моряків, серед яких є і наш земляк, Василь Сорока та Юрій Будз», - розповів Мазур.
За його словами мешканці Балти переймаються долею українських моряків.
«У ці непрості для кожного з нас дні ми отримуємо щирі слова підтримки від наших друзів, партнерів, колег - доля України хвилює багатьох людей по всьому світу. А ми, балтяне, переймаємося долею українських моряків - хлопці поранені і перебувають у полоні. Упевнений, що згуртовано і мужньо, мобілізуючи всі сили і ресурси, ми витримаємо! Хлопці повернуться! »- додав Мазур.
Джерело: 048.ua