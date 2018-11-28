Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)



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В Одеській області підтримали полонених моряків прапором ВМС на адмінбудівлі

У місті Балта Одеської області на адміністративній будівлі повісили прапор ВМС України на підтримку полонених українських моряків.

Про це повідомляє міський голова Сергій Мазур.

«На адмінбудинку в Балті замаячив прапор військово-морських сил України - за моїм розпорядженням, на підтримку полонених українських моряків, серед яких є і наш земляк, Василь Сорока та Юрій Будз», - розповів Мазур.

За його словами мешканці Балти переймаються долею українських моряків.

«У ці непрості для кожного з нас дні ми отримуємо щирі слова підтримки від наших друзів, партнерів, колег - доля України хвилює багатьох людей по всьому світу. А ми, балтяне, переймаємося долею українських моряків - хлопці поранені і перебувають у полоні. Упевнений, що згуртовано і мужньо, мобілізуючи всі сили і ресурси, ми витримаємо! Хлопці повернуться! »- додав Мазур.

Джерело: 048.ua