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    Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)

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    Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)

    В Одеській області підтримали полонених моряків прапором ВМС на адмінбудівлі

    У місті Балта Одеської області на адміністративній будівлі повісили прапор ВМС України на підтримку полонених українських моряків.

    Про це повідомляє міський голова Сергій Мазур.

    «На адмінбудинку в Балті замаячив прапор військово-морських сил України - за моїм розпорядженням, на підтримку полонених українських моряків, серед яких є і наш земляк, Василь Сорока та Юрій Будз», - розповів Мазур.

    За його словами мешканці Балти переймаються долею українських моряків.

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    Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)
    Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)
    Балта підтримала моряків, які знаходяться в російському полоні (фото)

    «У ці непрості для кожного з нас дні ми отримуємо щирі слова підтримки від наших друзів, партнерів, колег - доля України хвилює багатьох людей по всьому світу. А ми, балтяне, переймаємося долею українських моряків - хлопці поранені і перебувають у полоні. Упевнений, що згуртовано і мужньо, мобілізуючи всі сили і ресурси, ми витримаємо! Хлопці повернуться! »- додав Мазур.

    Джерело: 048.ua

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    прапор полон Одещина Азовське море
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