Введення воєнного стану не передбачає жодного обмеження прав і свобод мешканців Одещини



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Указ президента не передбачає жодного обмеження прав і свобод громадян

Запровадження і наявність воєнного стану в Одеській області мають бути мінімально помітними і не передбачати жодних обмежень прав і свобод громадян.

Про ситуацію в регіоні і подальший план дій повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Є зрозумілий перелік дій. Серед них – підсилимо заходи з інформаційної та кібербезпеки. Приводимо в режим готовності протиповітряну оборону. Прикордонники посилять охорону державного кордону. Можу завірити мешканців, що зроблю все можливе, аби вони продовжували жити своїм звичним життям», – наголосив Максим Степанов.

Він підкреслив, що відповідний указ президента не передбачає жодного обмеження прав і свобод громадян. «Принципова позиція президента – зробити воєнний стан мінімально помітним для громадян. Тому, якщо не буде відкритого вторгнення Російської Федерації, ніякого обмеження громадянських прав не станеться. Підстав для паніки немає», – зазначив голова ОДА Максим Степанов.

Також очільник області закликав не поширювати неперевірену інформацію, адже конфіскації майна, примусової трудової повинності чи поселення військових у квартирах цивільних не планується. Водночас, Одеська обласна державна адміністрація працює та забезпечує стабільну життєдіяльність регіону.

Максим Степанов нагадав, що введення воєнного стану – це превентивний захід, який дає можливість більш ефективно відреагувати на загрозу з боку Російської Федерації та не втрачати дорогоцінний час.

Зазначимо, воєнний стан введено виключно в областях, які розташовані вздовж російського кордону, вздовж придністровської ділянки українсько-молдовського кордону і вздовж узбережжя Азовського і Чорного морів. Мова йде про посилення охорони та заходи, які у разі вторгнення, дозволять Україні якнайшвидше відреагувати і мобілізувати всі ресурси.