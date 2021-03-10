Біля берегів Одеси пришвартувалися кораблі НАТО

Раніше кораблі НАТО у Чорному морі відпрацьовували боротьбу з підводними човнами

Опівдні мала відбутися протокольна зустріч командного складу групи з командуванням ВМСУ

В Одесу увійшла корабельна протимінна група НАТО.

В середу, близько 11:00 кораблі альянсу почали швартуватися в Одесі, повідомляє близько «Думська».

Це перший візит НАТОвських кораблів в Одесу в 2021 році. Флагман SNMCMG2 – турецький навчальний корабель, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Також в складі групи турецький M267 TCG Ayvalik (M267), іспанська TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир загону – капітан першого рангу Юсуф Карагюлле.

Флагман групи – турецька навчальний корабель A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. До групи також входять турецька M267 TCG Ayvalik (M267), іспанська TSPS Tajo (M36) і румунський ROS Lt Lupu Dinescu (25).

Опівдні мала відбутися протокольна зустріч командного складу групи з командуванням ВМСУ.

Раніше кораблі НАТО у Чорному морі відпрацьовували боротьбу з підводними човнами. Сценарій навчань включає спільні послідовності дій по боротьбі з підводними загрозами, в яких відпрацьовуються оперативні процедури НАТО з виявлення та знешкодження морських мін і саморобних вибухових пристроїв, послідовність дій для боротьби з авіацією, надводними кораблями і підводними човнами супротивника, а також маневри для буксирування пошкодженого корабля , поповнення запасів у морі і надання першої допомоги.