Близько двох тисяч одеситів взяли участь в профілактичної акції «День діагностики меланоми»
-
Розсилка
Одеські медики нагадують про правила безпечної засмаги і профілактику захворювань шкіри
10 травня 2019 року департамент охорони здоров'я Одеської міської ради за участю Одеського міського центру здоров'я організував у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси профілактичну акцію «День діагностики меланоми».
Всеукраїнський день діагностики меланоми проводиться відповідно до ініціативи Міністерства охорони здоров'я України щодо участі в програмі «Євромеланома» з метою підвищення обізнаності населення про профілактику і ранню діагностику злоякісних пухлин шкіри.
Всього під час акції профілактичне обстеження шкірних покривів і родимок пройшли 1910 одеситів. Були виявлені 135 пацієнтів з підозрою на онкопатологію шкіри, з яких 16 осіб з підозрою на меланому. Також були своєчасно діагностовані 198 випадків передонкопатологіі і доброякісних новоутворень шкіри.
Всі пацієнти з підозрою на злоякісні новоутворення шкіри і передонкопатологією були направлені на консультацію до онкологів і онкодерматолога спеціалізованих медичних закладів.
Для Одеси як південного курортного міста з великою кількістю сонячних днів і традицією пляжного відпочинку питання профілактики злоякісних новоутворень шкіри має особливу актуальність.
Для збереження здоров'я і запобігання захворювання шкіри слід дотримуватися правил безпечної засмаги:
- Правильна засмага формується тривалий час за рахунок тривалого вироблення мелатоніну. Швидко засмагнути за один тиждень або кілька днів - означає завдати своєму здоров'ю серйозної шкоди.
- Перебування на сонці влітку найбезпечніше до 10 години ранку і після 17-ї години вечора.
- Використовуйте сонцезахисну косметику, креми з високим рівнем захисту від ультрафіолетових променів (SPF не менше 30). Обов'язково наносьте крем кожні дві години або після того, як викупалися.
- Контролюйте час перебування на сонці, не допускайте почервоніння і сонячних опіків на шкірі. Якщо це сталося, як мінімум, два дні після цього проведіть у тіні.
- Для захисту від сонячних променів надягайте головний убір, краще з козирком або полями для захисту шкіри обличчя. Дитина на пляжі повинна обов'язково носити головний убір, а на початку пляжного сезону краще надягти на неї тонку бавовняну сорочку або футболку - тканина пропускає деяку кількість сонячних променів і при цьому захистить від опіків.
- Використовуйте якісні сонцезахисні окуляри із захисним фільтром від ультрафіолетових променів.
- Дітям раннього віку не можна перебувати під прямими сонячними променями. Малюки на пляжі повинні перебувати під пляжною парасолькою або навісом.
- Не користуйтеся при засмаганні декоративною косметикою, дезодорантами і парфумами - вони можуть спровокувати появу пігментних плям на шкірі.
- З обережністю потрібно засмагати людям, які приймають нестероїдні протизапальні препарати, сульфаніламіди та інші препарати, що підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, зокрема оральні контрацептиви для жінок. Порадьтеся зі своїм лікарем.
- Людям з великою кількістю родимок перебування на сонці краще максимально обмежити.
- Всі сімейні амбулаторії Одеси забезпечені дерматоскопами за міською програмою «Здоров'я». При будь-якій зміні наявних або зростанні нових родимок негайно зверніться до свого сімейного лікаря.