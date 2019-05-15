Близько двох тисяч одеситів взяли участь в профілактичної акції «День діагностики меланоми»



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Одеські медики нагадують про правила безпечної засмаги і профілактику захворювань шкіри

10 травня 2019 року департамент охорони здоров'я Одеської міської ради за участю Одеського міського центру здоров'я організував у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси профілактичну акцію «День діагностики меланоми».

Всеукраїнський день діагностики меланоми проводиться відповідно до ініціативи Міністерства охорони здоров'я України щодо участі в програмі «Євромеланома» з метою підвищення обізнаності населення про профілактику і ранню діагностику злоякісних пухлин шкіри.

Всього під час акції профілактичне обстеження шкірних покривів і родимок пройшли 1910 одеситів. Були виявлені 135 пацієнтів з підозрою на онкопатологію шкіри, з яких 16 осіб з підозрою на меланому. Також були своєчасно діагностовані 198 випадків передонкопатологіі і доброякісних новоутворень шкіри.

Всі пацієнти з підозрою на злоякісні новоутворення шкіри і передонкопатологією були направлені на консультацію до онкологів і онкодерматолога спеціалізованих медичних закладів.

Для Одеси як південного курортного міста з великою кількістю сонячних днів і традицією пляжного відпочинку питання профілактики злоякісних новоутворень шкіри має особливу актуальність.

Для збереження здоров'я і запобігання захворювання шкіри слід дотримуватися правил безпечної засмаги: