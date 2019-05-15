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    Близько двох тисяч одеситів взяли участь в профілактичної акції «День діагностики меланоми»

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    Близько двох тисяч одеситів взяли участь в профілактичної акції «День діагностики меланоми»

    Одеські медики нагадують про правила безпечної засмаги і профілактику захворювань шкіри

    10 травня 2019 року департамент охорони здоров'я Одеської міської ради за участю Одеського міського центру здоров'я організував у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси профілактичну акцію «День діагностики меланоми».

    Всеукраїнський день діагностики меланоми проводиться відповідно до ініціативи Міністерства охорони здоров'я України щодо участі в програмі «Євромеланома» з метою підвищення обізнаності населення про профілактику і ранню діагностику злоякісних пухлин шкіри.

    Всього під час акції профілактичне обстеження шкірних покривів і родимок пройшли 1910 одеситів. Були виявлені 135 пацієнтів з підозрою на онкопатологію шкіри, з яких 16 осіб з підозрою на меланому. Також були своєчасно діагностовані 198 випадків передонкопатологіі і доброякісних новоутворень шкіри.

    Всі пацієнти з підозрою на злоякісні новоутворення шкіри і передонкопатологією були направлені на консультацію до онкологів і онкодерматолога спеціалізованих медичних закладів.

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    Для Одеси як південного курортного міста з великою кількістю сонячних днів і традицією пляжного відпочинку питання профілактики злоякісних новоутворень шкіри має особливу актуальність.
    Для збереження здоров'я і запобігання захворювання шкіри слід дотримуватися правил безпечної засмаги:

    1. Правильна засмага формується тривалий час за рахунок тривалого вироблення мелатоніну. Швидко засмагнути за один тиждень або кілька днів - означає завдати своєму здоров'ю серйозної шкоди.
    2. Перебування на сонці влітку найбезпечніше до 10 години ранку і після 17-ї години вечора.
    3. Використовуйте сонцезахисну косметику, креми з високим рівнем захисту від ультрафіолетових променів (SPF не менше 30). Обов'язково наносьте крем кожні дві години або після того, як викупалися.
    4. Контролюйте час перебування на сонці, не допускайте почервоніння і сонячних опіків на шкірі. Якщо це сталося, як мінімум, два дні після цього проведіть у тіні.
    5. Для захисту від сонячних променів надягайте головний убір, краще з козирком або полями для захисту шкіри обличчя. Дитина на пляжі повинна обов'язково носити головний убір, а на початку пляжного сезону краще надягти на неї тонку бавовняну сорочку або футболку - тканина пропускає деяку кількість сонячних променів і при цьому захистить від опіків.
    6. Використовуйте якісні сонцезахисні окуляри із захисним фільтром від ультрафіолетових променів.
    7. Дітям раннього віку не можна перебувати під прямими сонячними променями. Малюки на пляжі повинні перебувати під пляжною парасолькою або навісом.
    8. Не користуйтеся при засмаганні декоративною косметикою, дезодорантами і парфумами - вони можуть спровокувати появу пігментних плям на шкірі.
    9. З обережністю потрібно засмагати людям, які приймають нестероїдні протизапальні препарати, сульфаніламіди та інші препарати, що підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, зокрема оральні контрацептиви для жінок. Порадьтеся зі своїм лікарем.
    10. Людям з великою кількістю родимок перебування на сонці краще максимально обмежити.
    11. Всі сімейні амбулаторії Одеси забезпечені дерматоскопами за міською програмою «Здоров'я». При будь-якій зміні наявних або зростанні нових родимок негайно зверніться до свого сімейного лікаря.
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