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    Під Одесою невідомі зарубали сокирою чоловіка

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    На місці злочину знайдено напівпорожню пляшку коньяку і два пластикових стаканчика - Під Одесою невідомі зарубали сокирою чоловіка
    На місці злочину знайдено напівпорожню пляшку коньяку і два пластикових стаканчика
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці з'ясовують обставини смерті загиблого

    В Одеській області знайдено мертвим 58-річного тяжкохворого чоловіка. Тіло чоловіка з рубаними ранами обличчя виявили у селі Розівка Білгород-Дністровського району, повідомляє «Думська».

    За інформацією поліції, чоловіка вбили у власному будинку. Біля його тіла лежала сокира зі слідами крові. «На місці злочину знаходилася напівпорожня пляшка коньяку та два пластикових стаканчика», – говориться у повідомленні.

    Про загиблого відомо те, що він страждав на онкологічне захворювання.

    Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка. Пошуки злочинця тривають.

    Як раніше повідомлялося, у Затоці в Одеській області зловмисник застрелив людину.

    Раніше в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина.

    Теги: Одеса вбивство чоловік
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    Під Одесою невідомі зарубали сокирою чоловіка