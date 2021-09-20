Під Одесою невідомі зарубали сокирою чоловіка

На місці злочину знайдено напівпорожню пляшку коньяку і два пластикових стаканчика

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті загиблого

В Одеській області знайдено мертвим 58-річного тяжкохворого чоловіка. Тіло чоловіка з рубаними ранами обличчя виявили у селі Розівка Білгород-Дністровського району, повідомляє «Думська».

За інформацією поліції, чоловіка вбили у власному будинку. Біля його тіла лежала сокира зі слідами крові. «На місці злочину знаходилася напівпорожня пляшка коньяку та два пластикових стаканчика», – говориться у повідомленні.

Про загиблого відомо те, що він страждав на онкологічне захворювання.

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чоловіка. Пошуки злочинця тривають.

Як раніше повідомлялося, у Затоці в Одеській області зловмисник застрелив людину.

Раніше в Одесі поліцейський проїхав на червоне світло, внаслідок зіткнення з іншим автомобілем загинула людина.