Чоловік приїхав з Донбасу та зарізав одесита. Зловмиснику не сподобалося запитання

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Поліцією викрито і затримано уродженця Донецької області, підозрюваного в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень одеситу, які призвели до його смерті.

Трагедія сталася на вулиці Інглезі в м. Одеса. 45-річний місцевий житель підходив до свого будинку, коли його покликав молодик, який сидів на лавці. Чоловік не розчув слів незнайомця, тому поставив йому уточнююче запитання. Це послужило приводом до раптового виникнення конфлікту. Зловмисник, якому не сподобалося запитання одесита, вдарив його по обличчю. Потерпілий впав на асфальт, зламавши носа та отримавши закриту черепно-мозкову травму й інші ушкодження. Через деякий час від отриманих травм чоловік помер. Зловмисник же, бажаючи уникнути покарання за скоєне, втік із Одеси.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

До поліції про подію повідомили громадяни, які виявили тіло чоловіка. Обставини його смерті правоохоронці встановили в ході досудового розслідування. Вжитими заходами відшукали і зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.