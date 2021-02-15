Covid-19 на Одещині: за добу коронавірус підтвердили у 75 людей

Летальних випадків за минулу добу не зареєстрували

З них найбільше в Одесі – 59 осіб

В Одеській області, за даними на 15 лютого, 83 371 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусів.

Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

За минулу добу в регіоні коронавірус підтвердили у 75 людини. З них найбільше в Одесі – 59 осіб. ПЛР-тестувань провели один тисяча вісімсот сорок два.

Летальних випадків за минулу добу не зареєстрували. З початку пандемії в Одеській області померли 1375 осіб, які захворіли коронавірусів. Одужали 76 356.

Ареал поширення коронавируса в Одеській області:

м. Одеса – 37230 (діти – 1636, медпрацівники – 1014);

м. Б.-Дністровський – 1267 (діти – 39, медпрацівники – 68);

м. Ізмаїл – 4855 (діти – 152, медпрацівники – 157);

м. Чорноморськ – 4093 (діти – 329, медпрацівники – 50);

м. Теплодар – 393 (діти – 17, медпрацівники – 14);

м.Южний – 1902 (діти – 92, медпрацівники – 25);

м. Балта – 769 (діти – 13, медпрацівники – 67);

м. Подільск – 679 (діти – 36, медпрацівники – 48);

Ананьївський район – 392 (діти – 25, медпрацівники – 23);

Арцизький район – 1368 (діти – 52, медпрацівники – 55);

Балтський район – 443 (діти – 8, медпрацівники – 13);

Березовський район – 1380 (діти – 104, медпрацівники – 66);

Б.-Дністровський район – 656 (діти – 26, медпрацівники – 31);

Біляївський район – 3270 (діти –198, медпрацівники – 216);

Болградський район – 2583 (діти – 140, медпрацівники – 102);

Великомихайлівський район – 508 (діти – 34, медпрацівники – 24);

Іванівський район – 830 (діти – 46, медпрацівники – 53);

Ізмаїльський район – 1799 (діти – 123, медпрацівники – 54);

Кілійський район – 1402 (діти – 59, медпрацівники – 74);

Кодимський район - 485 (діти - 21, медпрацівники - 17);

Лиманський район - 3503 (діти - 198, медпрацівники - 133);

Подільський район - 1885 (діти - 110, медпрацівники - 96);

Окнянскій район - 568 (діти - 15, медпрацівники - 12);

Любашівський район - 674 (діти - 29, медпрацівники - 6);

Миколаївський район - 472 (діти - 43, медпрацівники - 20);

Овідіопольський район - 3556 (діти - 200, медпрацівники - 85);

Ренійський район - 859 (діти - 39, медпрацівники - 60);

Роздільнянський район - 1239 (діти - 39, медпрацівники - 65);

Савранський район - 624 (діти - 19, медпрацівники - 10);

Саратський район - 934 (діти - 49, медпрацівники - 16);

Тарутинський район - 875 (діти - 49, медпрацівники - 41);

Татарбунарський район - 1025 (діти - 41, медпрацівники - 50);

Захарівське район - 404 (діти - 17, медпрацівники - 15);

Ширяївський район - 449 (діти - 2, медпрацівники - 16).

Нагадаємо, в американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.