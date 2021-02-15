  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Covid-19 на Одещині: за добу коронавірус підтвердили у 75 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Летальних випадків за минулу добу не зареєстрували - Covid-19 на Одещині: за добу коронавірус підтвердили у 75 людей
    Летальних випадків за минулу добу не зареєстрували
    фото: З відкритих джерел

    З них найбільше в Одесі – 59 осіб

    В Одеській області, за даними на 15 лютого, 83 371 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусів.

    Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

    За минулу добу в регіоні коронавірус підтвердили у 75 людини. З них найбільше в Одесі – 59 осіб. ПЛР-тестувань провели один тисяча вісімсот сорок два.

    Летальних випадків за минулу добу не зареєстрували. З початку пандемії в Одеській області померли 1375 осіб, які захворіли коронавірусів. Одужали 76 356.

    Ареал поширення коронавируса в Одеській області:

    • м. Одеса – 37230 (діти – 1636, медпрацівники – 1014);
    • м. Б.-Дністровський – 1267 (діти – 39, медпрацівники – 68);
    • м. Ізмаїл – 4855 (діти – 152, медпрацівники – 157);
    • м. Чорноморськ – 4093 (діти – 329, медпрацівники – 50);
    • м. Теплодар – 393 (діти – 17, медпрацівники – 14);
    • м.Южний – 1902 (діти – 92, медпрацівники – 25);
    • м. Балта – 769 (діти – 13, медпрацівники – 67);
    • м. Подільск – 679 (діти – 36, медпрацівники – 48);
    • Ананьївський район – 392 (діти – 25, медпрацівники – 23);
    • Арцизький район – 1368 (діти – 52, медпрацівники – 55);
    • Балтський район – 443 (діти – 8, медпрацівники – 13);
    • Березовський район – 1380 (діти – 104, медпрацівники – 66);
    • Б.-Дністровський район – 656 (діти – 26, медпрацівники – 31);
    • Біляївський район – 3270 (діти –198, медпрацівники – 216);
    • Болградський район – 2583 (діти – 140, медпрацівники – 102);
    • Великомихайлівський район – 508 (діти – 34, медпрацівники – 24);
    • Іванівський район – 830 (діти – 46, медпрацівники – 53);
    • Ізмаїльський район – 1799 (діти – 123, медпрацівники – 54);
    • Кілійський район – 1402 (діти – 59, медпрацівники – 74);
    • Кодимський район - 485 (діти - 21, медпрацівники - 17);
    • Лиманський район - 3503 (діти - 198, медпрацівники - 133);
    • Подільський район - 1885 (діти - 110, медпрацівники - 96);
    • Окнянскій район - 568 (діти - 15, медпрацівники - 12);
    • Любашівський район - 674 (діти - 29, медпрацівники - 6);
    • Миколаївський район - 472 (діти - 43, медпрацівники - 20);
    • Овідіопольський район - 3556 (діти - 200, медпрацівники - 85);
    • Ренійський район - 859 (діти - 39, медпрацівники - 60);
    • Роздільнянський район - 1239 (діти - 39, медпрацівники - 65);
    • Савранський район - 624 (діти - 19, медпрацівники - 10);
    • Саратський район - 934 (діти - 49, медпрацівники - 16);
    • Тарутинський район - 875 (діти - 49, медпрацівники - 41);
    • Татарбунарський район - 1025 (діти - 41, медпрацівники - 50);
    • Захарівське район - 404 (діти - 17, медпрацівники - 15);
    • Ширяївський район - 449 (діти - 2, медпрацівники - 16).

    Нагадаємо, в американському штаті Ореґон виявили чотири випадки захворювання на коронавірус після введення двох доз вакцини Pfizer / BioNTech. Медики штату запевняють, що це не означає, що препарат неефективний.

    Теги: Одеса коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies