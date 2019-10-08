Департамент комунальної власності повідомляє про намір передати в оренду приміщення



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Інформація департаменту комунальної власності Одеської міської ради

Департамент комунальної власності Одеської міської ради повідомляє про намір передати в оренду вказані нежитлові приміщення, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади м. Одеси:

1. Нежитлові приміщення першого поверху №630 загальною площею 32,4 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 2, для розміщення інформаційного агентства. Частина нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 89,1 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 1 (КП «ТГО») для розміщення майстерні з ремонту комп’ютерів та периферійного устаткування. Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 41,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 62 (КУ «МП № 20») під медичну практику (рентгенологія)

Заяви про оренду приймаються до 18.10.2019 р. з 13.00 до 15.00 за адресою: вул. Артилерійська, 1, каб. № 2, м. Одеса, 65039, у департаменті комунальної власності Одеської міської ради.

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації та конкурсних процедур за телефонами: 705-90-30, 705-90-35