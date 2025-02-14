«Культурний десант» зняв кліп в аеропорту «Бориспіль»: щемливі кадри

«Це пісня-послання героя до коханої людини. Він вірить, що їхнє кохання вистоїть перед усіма випробуваннями, вони неодмінно зустрінуться й разом переживуть усе, що їм судилося»

До Дня закоханих об'єднання митців-військовослужбовців «Культурний десант» презентувало новий кліп на пісню Миколая Сєрги «Я буду кохати тебе».

Миколай Сєрга, який є автором та виконавцем пісні, очолює це об'єднання, а музичну партію виконали бандурист Тарас Столяр та музиканти Ансамблю Збройних Сил України. Зйомки кліпу відбулися в аеропорту «Бориспіль», який став символом змін, зустрічей і радості. Наразі, через війну, аеропорт не працює. У кадрі – порожні зали.

«Це пісня-послання героя до коханої людини. Він вірить, що їхнє кохання вистоїть перед усіма випробуваннями, вони неодмінно зустрінуться й разом переживуть усе, що їм судилося. Це про вірність, очікування й непохитну віру в силу любові», – зазначає Миколай Сєрга.

Особливу актуальність ця композиція набуває на тлі величезної кількості українців, які через війну опинилися в розлуці. За даними Інституту демографії, сьогодні за межами України проживає близько 8–9 млн українців, більшість з яких – жінки з дітьми, в той час як багато чоловіків залишились на фронті.

Як повідомляють у пресрелізі, «Я буду кохати тебе» не лише про надію на зустріч, а й про вірність, підтримку та стійкість навіть на відстані, що є одним із важливих елементів психологічної підтримки в умовах війни.

Дивитися повний відеокліп можна на YouTube-каналі CulturalForcesMusic.

«Культурний десант» – це об'єднання митців та військовослужбовців, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони, даючи до 200 виступів на місяць на різних ділянках фронту та в реабілітаційних центрах.

Раніше «Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC» присвячену українським воїнам – кожному, хто зробив свій вибір на користь захисту рідної землі; хто щоденно ризикує життям, знищуючи ворога на передовій.