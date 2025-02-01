Удар по історичному центру Одеси. Стало відомо, скільки пам'яток пошкодила РФ

Історичний центр Одеси внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

31 січня Росія вдарила по історичному центру Одеси, який внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок чого пошкоджено 15 пам’яток культурної спадщини. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

«Значних руйнувань, масштаб яких ще не встановлено, зазнала будівля готелю «Брістоль» – одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста. Внаслідок потужної вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини. Основні пошкодження – вибиті віконні шибки та зміщене столярне заповнення», – йдеться у повідомленні.

фото: Геннадій Труханов

Серед постраждалих об’єктів дві пам’ятки національного значення:

Філармонія (Нова Біржа),

Будинок Вучині (вул. Італійська, 19),

Музей західного та східного мистецтва,

Філія Літературного музею (Будинок Сікара).

Зокрема, за словами мера, суттєвих пошкоджень зазнали вітражі та автентичне столярне заповнення великих вікон із півциркульним завершенням у будівлях Союзу архітекторів України та банку «Порто-Франко».

фото: Геннадій Труханов

«Найціннішою з архітектурної та соціальної точки зору серед пошкоджених будівель є Філармонія (Нова Біржа). Вибухова хвиля вибила автентичне столярне заповнення головного парадного входу, пошкодила вітражі та внутрішнє оздоблення приміщень. Вплив атаки на стан основних конструкцій оцінять фахівці після додаткового обстеження», – наголосив Труханов.

фото: Геннадій Труханов

З 2023 року будівля Філармонії перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по центру Одеси 31 січня постраждало семеро людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Потужний вибух прогримів в Одесі. Пошкоджено готель «Брістоль» у центрі міста, пишуть місцеві канали pic.twitter.com/p5vY0860Gv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025

Як повідомлялося, серед людей, які були в епіцентрі російського ракетного удару по Одесі 31 січня, були норвезькі дипломатичні представники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.