Дівчину із ДЦП вигнали з торгового центру – налякала вагітну продавщицю (фото, відео)

Христина Ромайська хотіла придбати гаманець, але натомість її силоміць вивели з магазину

Скандал у одному із торгових центрів Одеси – охоронець силоміць вивів на вулицю дівчину із дитячим церебральним паралічем. Мовляв, ніхто не розуміє, що вона хоче, до того ж – лякає людей. Інцидент трапився у ТЦ «Афіни», що на Грецькій площі. Потерпіла, Христина Ромайська, зняла усе на відео.

Пізніше дівчина та її мама, Альона Ромайська, у інтерв’ю USI Online розповіли подробиці конфлікту.

Одеситка гуляла по ТЦ і помітила в одному з магазинів гаманець, який їй сподобався. Ромайська попросила продавщицю показати їй товар ближче, але та відреагувала неадекватно. Вона сказала дівчині, що гаманець коштує 700 гривень і він нібито не для неї.

Після цього продавщиця заявила, що дівчина повинна відійти від прилавка. Ромайську це обурило, емоції взяли гору і вона почала кричати. Дівчина показала гроші й сказала, що може заплатити за вподобаний їй гаманець.

Однак продавщиця вимагала, щоб Христина відійшла. Вона говорила, що дівчина з ДЦП її лякає. Як аргумент продавщиця послалася на свою вагітність.

Ромайська дала зрозуміти, що не хоче терпіти хамське ставлення. Вона викликала охоронця і той вже почав виганяти її з ТЦ. Дівчина зізнається, що їй було дуже прикро. Вона часто гуляє магазинами і робить покупки, але до цього випадку всі продавці її розуміли, конфліктів не виникало.

На думку продавщиці та охоронця, дівчині нібито не можна перебувати у громадських місцях без супроводу батьків. Однак мама Ромайської зазначила, що її дочка часто гуляє одна, їздить у громадському транспорті, у неї є свої гроші і вона любить щось собі купувати.

Також дівчина знімається як модель для різних брендів. Навіть фотографувалась для реклами «Гуччі».

«Я побачила ситуацію, як і всі, в інтернеті. Я приїхала і ми почали розбиратися, а продавщиця просто втекла. Ще говорила: «Ваша дочка не вміє себе вести, нехай попросить вибачення». У цьому ТЦ Христина гуляє часто, багато продавців її знають»,– розповіла мама дівчини.

Ромайська обурена таким ставленням. Їй прикро, що оточення реагує на людей із ДЦП як у ХІХ столітті.

У торговому центрі намагаються вирішити конфлікт і хочуть загладити свою провину перед дівчиною. Однак сама продавщиця, як і орендар магазину, відмовляються коментувати інцидент і не намагаються вибачитися перед Ромайською.

Якщо продавець і її начальник не вийдуть на контакт з сім'єю ображеної дівчини, її мама буде звертатися в поліцію.