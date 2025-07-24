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Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Атака дронів на Одесу. Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка
Пошукові-рятувальні роботи на місці удару завершені
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Унаслідок ворожої атаки по багатоповерховому будинку загинула одна людина, ще пʼятеро постраждали

Рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка в девʼятиповерхівці, яку російські загарбники зруйнували під час нічного удару безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами фахівців, пошукові-рятувальні роботи завершені, однак тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій. Всього внаслідок ворожої атаки по будинку загинула одна людина, ще пʼятеро постраждали.

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Наслідки влучання російського безпілотника в девʼятиповерхівку
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйнована житлова дев'ятиповерхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з підʼїздів.

Також внаслідок російського удару виникла пожежа на легендарному одеському ринку «Привоз». Ринок «Привоз» є візитівкою Одеси.

Крім того, у Миколаєві ворожий дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

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Теги: Одеса безпілотник

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