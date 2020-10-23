Екс-нардеп Ківалов має намір забудувати прибережні схили в Одесі елітними котеджами – ЗМІ



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Екс-нардеп, президент Одеської юракадемії і МГУ Сергій Ківалов планує забудувати прибережні схили Одеси 3-х поверховими елітними котеджів від 8 до 10 станції Великого фонтану (до колишнього готелю Марістела, нині - Стелла).

Про це пише видання «Политическиеизвестия».

Як відзначають журналісти, будівництво елітних котеджів "завуальовують під так звані спальні корпуси для студентів Міжнародного гуманітарного університету, президентом якого є сам Ківалов". Йдеться про забудову понад 6 Га прибережних схилів.

«Земельна ділянка скандальний екс-нардеп отримав ще в 2009 (рішення Одеського міськвиконкому від 28.07.2009 р №868). Ескізний проект розроблений таким собі ТОВ «Студіо - С», директором якого є близький друг Ківалова - Слюсаренко С.В. Будувати будуть, природно, під виглядом спортивно-оздоровчого комплексу. Замовником виступив сам Міжнародний гуманітарний університет, який свого часу вже отримав шматок землі на 8-ій Фонтана для особистого особняка Ківалова, більш відомого, як «Замок Гаррі Поттера». Судячи з ескізів і візуалізації, студенти ківаловської МГУ - справжні щасливчики. Президент вузу потурбувався для них про найкращі умови розміщення. Те, що Сергій Ківалов назвав кемпінгом для відпочинку своїх студентів, буде виглядати елітним житлом, вартістю від 500 тис. $ за кожен індивідуальний котедж. Висота кожної будівлі - 3 поверхи, площею - від 90 до 110 кв.м. За проектом Ківалова заплановані комплекси справжнього VIP-уровня», - йдеться в матеріалі.

Як пишуть журналісти, на першому поверсі кожного номера «розміститься боксовий гараж на одне машиномісце, передпокій, коридор, топкова, санвузол, вітальня і їдальня. На другому поверсі планується спальня, коридор, гардеробна, 2 санвузли, комора, кабінет, дитяча. На третьому поверсі будуть розміщені спальня, гардероб, санвузол, комора і навіть більярдна».





Крім самого будівництва елітних котеджів, Ківалов планує намити додаткову територію пляжу 0,55 гектару, побудувати парковку і ресторан. Забудовувати прибережні схили Ківалов планує на початку 2021 року.

Джерело: Апостроф