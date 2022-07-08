Ексрегіонал Ківалов провів таємну зустріч із соратником патріарха Кирила – ЗМІ

За даними ЗМІ, Ківалов провів у резиденції митрополита Володимира близько шести годин

Ні Сергій Ківалов, ні Православна церква Молдови не повідомили про деталі зустрічі

Колишній регіонал, почесний громадянин Одеси та ректор юракадемії Сергій Ківалов вранці 17 червня перетнув державний кордон із Молдовою через пункт пропуску Старокозачі. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у Держприкордонслужбі.

Також разом із Ківаловим країну залишив ректор університету Костянтин Громовенко. Журналістам вдалося встановити, що того ж дня Ківалов із Громовенком приїхали до Кишинева і оселилися в готелі Vispas Hotel Chisinau. О 16:00 того ж дня за гостями до готелю приїхав мікроавтобус з молдовськими номерними знаками і доставив чоловіків до резиденції митрополита Кишинівського та всієї Молдови Володимира. На території митрополії Ківалов знаходився близько шести годин і повернувся до готелю близько півночі.

За інформацією джерел видання, Ківалов із Громовенком повернулися в Україну вже наступного дня, 18 червня, через той же пункт пропуску о 18:00. Жодних згадок про візит до Молдови та про зустрічі в Кишиневі на сторінках Ківалова в соцмережах немає. Немає згадок про візит Ківалова і на сайті Православної церкви Молдови.

За даними джерел видання у розвідці, Росія розглядає Ківалова як одного з можливих гауляйтерів у разі окупації Одеси.

Зазначимо, що предстоятеля молдовської церкви московського патріархату у 2000 році було обрано постійним членом священного синоду РПЦ. У 2019 році президент Росії Володимир Путін нагородив митрополита Володимира орденом дружби.

Додамо, що Ківалов залишив «Партію регіонів» у липні 2014 року, після краху режиму Януковича.

Нагадаємо, у квітні цього року українські ЗМІ повідомили, що екснардеп Сергій Ківалов у розпал війни перебуває в Дубаї. Також було оприлюднено фото Ківалова з відпочинку.