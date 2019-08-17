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    Фреймут знімала програму про готель що згорів

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    <p>Телепрограма &laquo;Ревізор&raquo; вимагала закрити готель ще у 2015 році</p> - Фреймут знімала програму про готель що згорів

    Телепрограма «Ревізор» вимагала закрити готель ще у 2015 році

    Журналісти вимагали закрити сумнозвісний «Токіо Стар» ще чотири роки тому

    Телеведуча програми «Ревізор» Ольга Фреймут знімала програму про готель «Токіо Стар», що цієї ночі згорів в Одесі.

    Ще у 2015 році ведуча популярної телепрограми «Ревізор» Ольга Фреймут назвала готель Вадима Чорного «Токіо стар» борделем. Журналісти телепрограми побували у тому готелі і констатували цвіль, брудну білизну, наявність сміття у номерах і відсутність вікон.

    Відомо, що готель належить бізнесменові Вадиму Чорному і позиціонує себе як «готель на дві години». Телепрограма «Ревізор» офіційна зверталася до мера Одеси Геннадія Труханова з вимогою закрити готель. Але вимога залишилася без відповіді.

    Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в липні цього року мала відбутися перевірка готелю, що згорів. Однак його власник не пропустив перевіряльників до будівлі.

    Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу. Через пожежу в готелі «Токіо Стар» і роботою пожежних бригад, трамвайне депо №1 було тимчасово знеструмлено.

    сміття Ольга Фреймут готель
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