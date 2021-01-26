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    Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано

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    У Суворівському районі замінували школу&nbsp; - Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано
    У Суворівському районі замінували школу 
    Фото: Нацполіція Одеси

    Поліція зі спецтехнікою перевірили всю школу

    В Одесі, вранці 26 січня невідомий чоловік заявив про бомбу, закладену у школі №17 на Махачкалинській вулиці.

    Як повідомили у поліції, о 10:35 з навчального закладу евакуювали 980 дітей і 116 співробітників.

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    Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано
    Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано
    Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано

    Приміщення школи оглянули кінологи і вибухотехніки. О 12:00 перевірка завершилася – вибухівку не знайшли.

    «Телефонного терориста» розшукують.

    Слід нагадати, що вчора, 25 січня, в Одесі замінували понад 300 навчальних закладів та дитячих садочків.

    Теги: Одеса поліція чоловік
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