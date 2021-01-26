Хвиля мінувань в Одесі: терорист погрожував підірвати школу, понад тисячі людей евакуйовано

Поліція зі спецтехнікою перевірили всю школу

В Одесі, вранці 26 січня невідомий чоловік заявив про бомбу, закладену у школі №17 на Махачкалинській вулиці.

Як повідомили у поліції, о 10:35 з навчального закладу евакуювали 980 дітей і 116 співробітників.

Приміщення школи оглянули кінологи і вибухотехніки. О 12:00 перевірка завершилася – вибухівку не знайшли.

«Телефонного терориста» розшукують.

Слід нагадати, що вчора, 25 січня, в Одесі замінували понад 300 навчальних закладів та дитячих садочків.