Чи ставитимуть новорічну ялинку у Вінниці цього року

Третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку

Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку

Третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Про це повідомляє видання «Вінниця.info» із посиланням на джерело у Вінницькій міській раді.

«Цього року, як і в попередні, відколи почалось повномасштабне вторгнення, ми не будемо встановлювати в місті головну новорічну ялинку. В умовах війни ми вважаємо, що ресурси та увага повинні бути спрямовані в першу чергу на підтримку наших захисників і тих, хто потребує додаткової підтримки», – говориться у повідомленні.

Також у міській раді зазначили, що це також є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.

До речі, 13 листопада на сайті місцевих петицій зареєстрували звернення з проханням встановити ялинку незламності в міському парку Леонтовича. Проте за добу – жодного підпису під петицією немає.

Нагадаємо, що Київ не витрачатиме бюджетні кошти на новорічні локації, утім можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів.

Столична влада на цьогорічні новорічні свята не планує проводити традиційні святкові масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі буде ухвалене лише на наприкінці листопада.

Також повідомлялося, що організатори уже створили концепцію для головної ялинки країни й подали її для узгодження в КМДА. За попередньою інформацією, вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом.