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Масштабна пожежа та руйнації: фото наслідків удару по Одещині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масштабна пожежа та руйнації: фото наслідків удару по Одещині
Рятувальники ліквідують пожежу на місці влучання дрона
фото: Сергій Братчук/Telegram

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Під час нічної ворожої атаки дронами Shahed-136/131 є влучення по об’єкту громадської інфраструктури на Одещині. На місці прильоту виникла масштабна пожежа.

Радник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук оприлюднив фото з місця події.

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фото: Сергій Братчук/Telegram

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА.

До слова, увечері 18 квітня сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.

 

Теги: пожежа війна окупанти безпілотник Одеса Одещина

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