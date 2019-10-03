Книжковий сад відкрили в Одесі



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До Всеукраїнського дня бібліотек в Одесі висадили дерева в Книжковому саду, що відкрився, у філії № 34 Централізованої бібліотечної системи для дорослих

До Всеукраїнського дня бібліотек у недавно відремонтованій містом бібліотеці-філії № 34 селища Шевченка відбулося відкриття Книжкового саду.

«Бібліотеки - це оазиси культури. І наше майбутнє неможливе без книги. Бібліотекарі дарують людям знання і спілкування. А ми всіма силами намагаємося підтримати ініціативи і проєкти бібліотекарів», - зазначила заступнця директора департаменту культури і туризму Одеської міськради Людмила Крижалко.

З нагоди професійного свята Людмила Крижалко вручила співробітникам бібліотек нагороди:

Почесний знак Одеського міського голови «Подяка» - завідувачці бібліотеки-філії №1 Ірині Гіндіній;

- завідувачці бібліотеки-філії №1 Ірині Гіндіній; Почесні грамоти виконкому Одеської міської ради - завідувачці організаційно-методичного відділу Централізованої бібліотечної системи для дорослих Світлані Дементьєвій і бібліотекарці відділу комплектації і обробки літератури Лілії Пазіній.

Також кращі бібліотекарі були відзначені грамотами департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова відзначила, що ідея створення Книжкового саду була підтримана філією-бібліотекою № 34 у рамках реалізації нового підходу - «Книга йде до читача». Колектив філії поставив завдання об'єднати природу і читача, створивши новий культурний простір - Книжковий сад.

«Реалізуючи цей проєкт, ми хотіли, щоб любов до природи і книги відгукнулася в серцях наших читачів», - сказала завідувачка бібліотеки-філії № 34 Ірина Ткачова.

До свята у філії підготували виставку книг про природу і концерт. Звучали вірші про книги і природу у виконанні маленьких і дорослих читачів бібліотеки, а також музичні номери.

До відкриття Книжкового саду представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради і бібліотекарі висадили яблуні.