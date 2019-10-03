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    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі

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    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі

    Одесу презентували на міжнародній туристичній виставці «IFTM Top Resa» в Парижі

    З 1 по 4 жовтня 2019 року в Парижі проходить міжнародна туристична виставка «IFTM Top Resa».

    На виставці представлені близько 1700 компаній - представники турбізнесу, оператори, перевізники, агентства з різних країн і континентів.

    Одеса цьогоріч вперше представлена на цій виставці.

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    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі
    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі
    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі
    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі
    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі
    Одеса вперше представлена ​​на туристичній виставці в Парижі

    Основна мета участі в «IFTM Top Resa» - популяризація Одеси як привабливої дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співпраці з іншими країнами та містами.

    IFTM Top Resa - професійне місце зустрічі фахівців сфери туризму і подорожей з усіх країн світу. Виставка проводиться з 1978 року, вважається однією з найбільших у світі і охоплює всі сучасні напрямки туристичної індустрії. Експозиція виставки складається з таких розділів: бізнес-подорожі, екологічні, спортивні та просвітницькі подорожі, екзотика, круїз, готельний і ресторанний сервіс, оздоровлення.
    Одеса виставка
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