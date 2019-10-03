Понад дві тисячі одеситів узяли участь в акції до Всесвітнього дня серця



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В Одесі проводять комплексну роботу з профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Поради медиків щодо збереження здоров'я серця

Напередодні Всесвітнього дня серця, який відзначається щорічно 30 вересня, у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси відбулася дводенна акція «Дні здоров'я». Захід організовано департаментом охорони здоров'я Одеської міськради і Одеським міським центром здоров'я.

Під час акції всім відвідувачам закладів сімейні лікарі пропонували безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, зріст і вагу, визначити гостроту зору, за необхідності - зробити електрокардіограму, пройти огляд шкірних покривів за допомогою дерматоскопа, зробити експрес-тест на ВІЛ та вірусні гепатити.

Всього в Днях здоров'я взяли участь 2243 особи. Були виявлені 385 пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском і 247 осіб з підвищеним рівнем цукру крові. Електрокардіографічне обстеження пройшли 586 одеситів, огляд шкіри з дерматоскопією - 1088 осіб, з них у 94-х пацієнтів медики виявили різні захворювання шкіри і направили на консультацію до вузькопрофільних спеціалістів.

Також міський департамент охорони здоров'я провів до Всесвітнього дня серця тематичний брифінг і майстер-клас з правильного вимірювання артеріального тиску. Медики розповіли про профілактику і лікування серцево-судинних захворювань і відкриття Міського кардіологічного центру.

«Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Крім поліпшення системи надання медичної допомоги, велику роль у збереженні здоров'я серця відіграє відповідальне ставлення самої людини до свого здоров'я. Основні фактори ризику серцево-судинних захворювань - підвищений артеріальний тиск, недостатні фізичні навантаження, надмірна маса тіла, тютюнопаління, високий рівень цукру і холестерину.

Впливаючи на ці чинники, можна добитися істотного зниження показників захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань», - зазначив головний позаштатний кардіолог міського департаменту охорони здоров'я Денис Себов.

У числі найбільш доступних і ефективних видів фізичного навантаження, яке зміцнює здоров'я серця, медики рекомендують регулярну ходьбу. Необхідно проходити не менше трьох кілометрів на день за 30-60 хвилин не рідше, ніж п'ять днів на тиждень.

Заходами щодо профілактики серцево-судинних захворювань є: активний спосіб життя, відмова від тютюнопаління та зловживання алкоголем, здорове харчування з раціональним обмеженням солі, вуглеводної і жирної їжі, регулярне відвідування свого сімейного лікаря і за необхідності - прийом препаратів, що нормалізують рівень цукру в крові.

В Одесі пацієнти із серцево-судинними захворюваннями можуть отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за державною програмою «Доступні ліки». Також у рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров'я» одеситів з гострим коронарним синдромом або серцево-судинними захворюваннями з високим ризиком ускладнень безкоштовно забезпечують коронарографією і стентуванням.