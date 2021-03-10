Коронавірус на Одещині: за добу 17 смертей
Covid-19 підтвердили у 586 людей
Нові випадки інфікування коронавірусом та смерті від хвороби зареєстрували в Одеській області впродовж 9 березня
Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.
У вівторок на Одещині коронавірус підтвердили у 586 людей. Серед захворілих є 29 дітей та 17 медпрацівників. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі – 372, Чорноморську – 42.
За добу від хвороби одужали 885 жителів області. Нині продовжують лікуватися 7005 хворих.
Впродовж доби медики зафіксували 17 летальних випадків серед хворих на Covid-19. Загалом від ускладнень хвороби померли 1488 людей.
Загальна кількість випадків коронавірусу в Одеській області становить 89260. Вже побороли вірус 80767 людей.
Нагадаємо, від початку епідемії на Вінниччині зафіксували 42 797 випадків інфікування.