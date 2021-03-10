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    Коронавірус на Одещині: за добу 17 смертей

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    Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі &ndash; 372 - Коронавірус на Одещині: за добу 17 смертей
    Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі – 372
    фото: з відкритих джерел

    Covid-19 підтвердили у 586 людей

    Нові випадки інфікування коронавірусом та смерті від хвороби зареєстрували в Одеській області впродовж 9 березня

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    У вівторок на Одещині коронавірус підтвердили у 586 людей. Серед захворілих є 29 дітей та 17 медпрацівників. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одесі – 372, Чорноморську – 42.

    За добу від хвороби одужали 885 жителів області. Нині продовжують лікуватися 7005 хворих.

    Впродовж доби медики зафіксували 17 летальних випадків серед хворих на Covid-19. Загалом від ускладнень хвороби померли 1488 людей.

    Загальна кількість випадків коронавірусу в Одеській області становить 89260. Вже побороли вірус 80767 людей.

    Нагадаємо, від початку епідемії на Вінниччині зафіксували 42 797 випадків інфікування.

    Теги: Одещина коронавірус
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