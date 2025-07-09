Відомі брати-бізнесмени з Одеси, підозрювані у махінаціях, потрапили у розшук

Правоохоронці інкримінують Олександру та Юрію Бойкам розтрату чверть мільярда гривень

Власник і заступник гендиректора ТОВ «Автомагістраль-Південь» (Одеса), рідні брати Олександр і Юрій Бойки потрапили до бази розшуку МВС. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом».

Датою зникнення обох одеських бізнесменів вказано 23 червня 2025 року. За пару днів до цього поліцейські провели понад 50 обшуків в офісах компанії та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші носії інформації, що містять відомості про механізми реалізації злочинної схеми.

На одній із розмитих світлин, які продемонструвала поліція під час обшуків, видно чоловіка із сивуватим волоссям. Він дуже схожий на одного з братів Бойків – Олександра.

За версією слідства, брати Бойки та їхні пособники причетні до привласнення понад 240 млн грн, виділених на будівництво магістрального водогону від річки Інгулець до Південного водосховища загальною протяжністю 27 км (добова потужність водопроводу 400 тис. куб. м на добу). Водогін будували з літа 2023 року до літа 2024 року. У серпні минулого року його запустили, однак досі його не введено в експлуатацію.

За даними досудового розслідування, власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко залучив до схеми свого рідного брата Юрія Бойка, який обіймає посади заступника гендиректора «Автомагістраль-Південь» і керує ТОВ «Шляховик-97». Вони розробили план, який полягав у тому, що «Шляховик-97» купує поліетиленові труби діаметром 1000 мм у постачальників за ринковими цінами. А потім із «накруткою» перепродує їх ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке закопує у землю, прокладаючи водогін до Південного водосховища у Криворізькому районі.

Протягом червня-вересня 2023 року ТОВ «Шляховик-97» купило поліетиленові труби діаметром 1000 мм у п’яти постачальників. Частина з них вироблялася у Польщі та Румунії, а решта – в Україні. Відповідно, вартість товару коливалася від 16,2 тис. грн за метр погонний (без урахування ПДВ) – до 23,7 тис. грн за метр погонний (без ПДВ). Однак у протоколі узгодження цін на матеріальні ресурси між замовником та ТОВ «Автомагістраль-Південь» фігурувала завищена ціна на труби – 29,5 тис. грн за метр погонний (з ПДВ).

«Наразі підтверджено привласнення понад 240 млн грн. Проте, за даними слідства, сума збитків може сягати кількох мільярдів гривень. Нині пʼятьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі суди арештували трьох ймовірних спільників братів Бойків. Підозрюваним інкриміновано привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою (ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу). Санкція статті – від семи до 12 років тюрми.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримало понад 8 млрд грн за виконання державних тендерів. У довоєнний період ця компанія була фаворитом «Великого будівництва».

До слова, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області 9 червня уклала договір із ТОВ «Автомагістраль-Південь» на першу чергу реконструкції привокзальної площі 40-ї Армії у Тростянці вартістю 23 млн грн. Перед цим інша компанія виконала тут демонтажні роботи, що обійшлися ще в 9,5 млн грн.