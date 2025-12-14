На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік

Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки

Сьогодні, 14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зокрема, не курсуватимуть такі рейси:

№6401 Колосівка – Одеса-Головна;

№6253 Подільськ – Одеса-Головна;

№6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;

№6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними маршрутами:

№6408 Одеса-Головна – Колосівка;

№6403 Маринівська – Колосівка – Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка – Подільськ – Одеса-Головна;

№6270 Одеса-Застава–1 – Роздільна 1 – Подільськ;

№6252 Одеса-Головна – Роздільна 1 – Вапнярка;

№6201 Роздільна 1 – Одеса-Головна;

№6255 Вапнярка – Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.