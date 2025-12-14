Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
Наслідки атаки на Одещину
фото: ДСНС

Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки

Сьогодні, 14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зокрема, не курсуватимуть такі рейси:

  • №6401 Колосівка – Одеса-Головна;
  • №6253 Подільськ – Одеса-Головна;
  • №6208 Одеса-Головна – Роздільна 1;
  • №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Натомість пасажири можуть скористатися альтернативними маршрутами:

  • №6408 Одеса-Головна – Колосівка;
  • №6403 Маринівська – Колосівка – Одеса-Головна;
  • №6255 Вапнярка – Подільськ – Одеса-Головна;
  • №6270 Одеса-Застава–1 – Роздільна 1 – Подільськ;
  • №6252 Одеса-Головна – Роздільна 1 – Вапнярка;
  • №6201 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
  • №6255 Вапнярка – Роздільна 1 – Одеса-Головна.

Залізничники просять пасажирів перевіряти актуальний розклад поїздів і заздалегідь планувати поїздки.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок обстрілу постраждали четверо містян.

Руйнувань зазнали житлові будинки, один із яких розташований у самому серці міста – його історичному центрі. У більшій частині міста відсутні світло, тепло та вода.

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти. У багатьох районах Одеси та області відсутнє електропостачання, що спричинило масштабні перебої з водою та теплом.

Читайте також:

Теги: Одещина Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
РФ атакувала Одесу та область ракетами: є проблеми зі світлом
Вчора, 01:54
Рятувальники гасять пожежу на судні після російської атаки
Туреччина відреагувала на удар по своєму судну у порту Чорноморська
12 грудня, 23:29
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
6 грудня, 19:20
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
2 грудня, 21:01
Дарницький ВРЗ було збудовано у 1934-1937 роках
Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк
20 листопада, 20:00
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Поліція затримала жителя Одещини, який ховав наркотики у кухонних губках для передачі в колонію
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
17 листопада, 17:48
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
17 листопада, 03:29
Рятувальники оперативно локалізували займання
Нічний удар по Одещині: є постраждалий, пошкоджено об’єкт енергетики (фото)
14 листопада, 08:56

Новини

На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
На Одещині через обстріл РФ скасовано низку рейсів: перелік
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Арциз на Одещині залишився без світла на тиждень після російського удару
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Як курсують поїзди з Одеси після обстрілу: оновлені дані від «Укрзалізниці»
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Наймасовіша атака на Одесу: пошкоджено історичний центр, місто без тепла, води та світла
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 
Одещина. Влада повідомила наслідки масованої атаки 

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua