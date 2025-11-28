Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У США померла 20-річна бійчиня Нацгвардії після стрілянини у Вашингтоні, Трамп заявив, що США «дуже скоро» почнуть вживати заходів для боротьби з венесуельськими наркоторговцями, у Саратовській області Росії прогриміла серія вибухів, також вибухи гриміли у Криму.

Смерть військової у США

20-річна бійчиня Національної гвардії Сара Бекстрем, яка була поранена під час стрілянини у Вашингтоні, померла у лікарні.

«Сара Бекстрем із Західної Вірджинії була дуже шанованою, молодою та чудовою людиною... Вона більше не з нами», – сказав Трамп.

Влада продовжує розслідування обставин стрілянини.

Як стало відомо раніше, 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал підозрюється у нападі на двох військових Національної гвардії США. Він переїхав до країни після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році. Лаканвал стріляв у 20-річну Сару Бекстром і 24-річного Ендрю Вулфа із револьвера.

Трамп про боротьбу з венесуельськими наркоторговцями

Президент США Дональд Трамп заявив, що США «дуже скоро» почнуть вживати заходів для боротьби з венесуельськими наркоторговцями, зокрема, зупиняючи їх наземні перевезення наркотиків.

У своїй заяві Трамп зазначив, що доставка наркотиків морем стала менш ефективною, і тому операції будуть спрямовані на боротьбу з наркоторговцями, які використовують наземний транспорт.

Вибухи у Росії та в Криму

У ніч на 28 листопада у Саратовській області Росії прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод.

Наразі влада РФ офіційно не повідомляла про атаку, подробиць поки не оприлюднено. Також стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму під атакою підстанція та аеродром.

Згодом мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО збило безпілотники, які летіли курсом на Москву. На місцях падіння уламків працюють фахівці.