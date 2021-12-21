Міст через Хаджибейський лиман тимчасово закриють для проїзду (карта)
Обмеження щодо руху мостом почнуть діяти вже ввечері 21 грудня
Рух мостом через Хаджибейський лиман, що на трасі Одеса – Київ, тимчасово перекриють. Причина – налагодження системи моніторингу зважування в русі. Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.
У пресцентрі Служби автошляхів Одеської області повідомили, що обмеження щодо руху мостом почнуть діяти вже ввечері 21 грудня.
«Від 21:00 21 грудня до 5:00 22 грудня на мості через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, буде закрито рух для всіх видів транспорту»,– йдеться у повідомленні.
Рух мостом закривають у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу зважування у русі (WIM).
Також перекривати рух планують по смугах в обох напрямках, однак без зупинки руху всім мостом у такі дні:
- 22 грудня – з 9:00 до 18:00;
- 23 грудня – з 9:00 до 18:00;
- 24 грудня – з 9:00 до 18:00.
У період налагоджувальних робіт системи моніторингу співробітники патрульної поліції забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху.
Навесні 2021 року завершили роботи на мості через Хаджибейський лиман, які з перервами тривали від початку 2000-х років. Там відкрили 6 смуг руху – по 3 у напрямку Києва та Одеси. Пропускна спроможність мосту збільшилася до 60 000 автомобілів на добу.