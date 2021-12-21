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    Міст через Хаджибейський лиман тимчасово закриють для проїзду (карта)

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    Рух мостом закривають у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу - Міст через Хаджибейський лиман тимчасово закриють для проїзду (карта)
    Рух мостом закривають у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу
    фото Укравтодор

    Обмеження щодо руху мостом почнуть діяти вже ввечері 21 грудня

    Рух мостом через Хаджибейський лиман, що на трасі Одеса – Київ, тимчасово перекриють. Причина – налагодження системи моніторингу зважування в русі. Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

    У пресцентрі Служби автошляхів Одеської області повідомили, що обмеження щодо руху мостом почнуть діяти вже ввечері 21 грудня.

    «Від 21:00 21 грудня до 5:00 22 грудня на мості через Хаджибейський лиман, який розташований на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, буде закрито рух для всіх видів транспорту»,– йдеться у повідомленні.

    Рух мостом закривають у зв'язку з налагоджувальними роботами системи моніторингу зважування у русі (WIM).

    Також перекривати рух планують по смугах в обох напрямках, однак без зупинки руху всім мостом у такі дні:

    • 22 грудня – з 9:00 до 18:00;
    • 23 грудня – з 9:00 до 18:00;
    • 24 грудня – з 9:00 до 18:00.

    У період налагоджувальних робіт системи моніторингу співробітники патрульної поліції забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху.

    Навесні 2021 року завершили роботи на мості через Хаджибейський лиман, які з перервами тривали від початку 2000-х років. Там відкрили 6 смуг руху – по 3 у напрямку Києва та Одеси. Пропускна спроможність мосту збільшилася до 60 000 автомобілів на добу.

    Теги: Одеса міст
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    Міст через Хаджибейський лиман тимчасово закриють для проїзду (карта)