Місто без питної води: одеситам дозволили набирати по 20 літрів на людину

В бюветах Одеси встановили обмеження

В одеських бюветах встановили обмеження - в одні руки видаватимуть не більше 20 літрів води. Відповідні оголошення з'явилися на бюветних комплексах. «Просимо вас, щоб уникнути конфліктних ситуацій на бюветних комплексах набирати не більше 20 л води в одні руки», - йдеться у повідомленні. Обмеження діятимуть 10 і 11 травня - в період,



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В бюветах Одеси встановили обмеження

В одеських бюветах встановили обмеження - в одні руки видаватимуть не більше 20 літрів води. Відповідні оголошення з'явилися на бюветних комплексах.

«Просимо вас, щоб уникнути конфліктних ситуацій на бюветних комплексах набирати не більше 20 л води в одні руки», - йдеться у повідомленні.

Обмеження діятимуть 10 і 11 травня - в період, коли три райони Одеси і передмістя залишаються без водопостачання через підключення нового водогону на площі Толбухіна.

Відзначимо, поки черг з охочих набрати води в бюветах немає. Мабуть, більшість одеситів встигли запастися нею ще вчора - у деяких городян ввечері тимчасово не було води через ажіотаж і великого водорозбору з боку населення.

Нагадаємо, в зону відключення потрапляють не тільки житлові будинки, але і лікарні, школи, садочки. У зв'язку з цим в міських поліклініках працюватимуть тільки чергові лікарі. У школах - чергові групи. Водоканал обіцяє підвозити воду в цистернах.

Джерело: Пушкинская.net