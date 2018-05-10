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    Місто без питної води: одеситам дозволили набирати по 20 літрів на людину

    В бюветах Одеси встановили обмеження
    В одеських бюветах встановили обмеження - в одні руки видаватимуть не більше 20 літрів води. Відповідні оголошення з'явилися на бюветних комплексах. «Просимо вас, щоб уникнути конфліктних ситуацій на бюветних комплексах набирати не більше 20 л води в одні руки», - йдеться у повідомленні. Обмеження діятимуть 10 і 11 травня - в період,
    • Сьогодні, 12:01
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    В бюветах Одеси встановили обмеження

    В одеських бюветах встановили обмеження - в одні руки видаватимуть не більше 20 літрів води. Відповідні оголошення з'явилися на бюветних комплексах.

    «Просимо вас, щоб уникнути конфліктних ситуацій на бюветних комплексах набирати не більше 20 л води в одні руки», - йдеться у повідомленні.

    Обмеження діятимуть 10 і 11 травня - в період, коли три райони Одеси і передмістя залишаються без водопостачання через підключення нового водогону на площі Толбухіна.

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    Відзначимо, поки черг з охочих набрати води в бюветах немає. Мабуть, більшість одеситів встигли запастися нею ще вчора - у деяких городян ввечері тимчасово не було води через ажіотаж і великого водорозбору з боку населення.

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    Місто без питної води: одеситам дозволили набирати по 20 літрів на людину
    Місто без питної води: одеситам дозволили набирати по 20 літрів на людину
    Місто без питної води: одеситам дозволили набирати по 20 літрів на людину

    Нагадаємо, в зону відключення потрапляють не тільки житлові будинки, але і лікарні, школи, садочки. У зв'язку з цим в міських поліклініках працюватимуть тільки чергові лікарі. У школах - чергові групи. Водоканал обіцяє підвозити воду в цистернах.

    Джерело: Пушкинская.net

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