Міжнародний день літньої людини відзначили в Одесі



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Для поважних одеситів - підопічних соццентру - з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку проводять концерти, фестивалі та екскурсії

1 жовтня в усьому світі відзначався Міжнародний день людей похилого віку. В Україні цього дня відзначають також День ветерана.

2 жовтня 2019 року для поважних одеситів Приморського району було організовано яскраве свято - відкриття 2019-2020 навчального року в «Університеті третього віку», яке приурочили Міжнародному дню людей похилого віку.

Для гостей заходу пролунав урочистий перший дзвінок, прозвучали привітання від організаторів та соціальних партнерів, а також спеціальна концертна програма від слухачів - учасників театральної студії територіального центру «Сюрприз».

За шість років навчання університет випустив 746 випускників. У новому 2019-2020 навчальному році на його факультети зарахований 201 студент, найстаршому з яких 87 років. Навчання буде проходити за 13-ма напрямками. Серед новинок - проєкт екологічного, пізнавально-краєзнавчого напрямку «Альтанка мистецтв» із соціальною складовою «Арт-туризм», яким передбачено відвідування мальовничих куточків України.

Продовжує свою роботу волонтерський ресурсний центр «Прима-60 +». У 2018-2019 навчальному році сертифікатами «Срібний Волонтер» нагороджені 29 студентів. У новому навчальному році волонтаріат поповнило 17 слухачів.

До Міжнародного дня людей похилого віку для підопічних комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» відбувся концерт за участю артистів Одеської обласної філармонії.

У рамках святкування Міжнародного дня людей похилого віку урочисте відкриття нового навчального року в «Університеті третього віку» провели також і для студентів-пенсіонерів Київського району. Актори і музиканти агентства «Гарний настрій» і учасники вокальної студії підготували для гостей святковий концерт з конкурсами, вікторинами та інтелектуальними змаганнями. Наприкінці вечора активним учасникам і студентам вручили тематичні пам'ятні подарунки.

Святкові концерти та обіди були проведені також для підопічних комунального закладу «Геріатричний будинок милосердя імені святого цілителя Пантелеймона».

Крім того, до кінця тижня планується провести урочисте відкриття 2019-2020 навчального року в «Університеті третього віку», фестиваль «Супербабця» і екскурсію в Кулевчу для підопічних комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси», приурочені Міжнародному дню людей похилого віку.

Заходи проводяться з метою популяризації ідеї активного довголіття, творчості та соціальної активності людей поважного віку, сприяння ефективному діалогу поколінь, організації якісного дозвілля та відпочинку літніх людей, розвитку волонтерської роботи з пенсіонерами в Одесі.