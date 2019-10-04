На вулицях міста затримано двох молодиків, які пограбували перехожого
ілюстративне фото
Зловмисники несподівано вдарили незнайомця та вирвали з рук мобільний телефон
Про подію, що сталася вночі на одній з вулиць Приморського району, 33-річний потерпілий відразу сповістив поліцію.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
Миттєво зреагувавши, правоохоронці затримали обох нападників за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Вони виявилися місцевими хлопцями віком 19-ти та 21-го років.
Викрадений ґаджет у правопорушників вилучили та повернули власнику. Затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу вони поміщені до ізолятора тимчасового тримання.
Досудове розслідування за вказаним фактом триває.