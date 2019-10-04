На вулицях міста затримано двох молодиків, які пограбували перехожого



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ілюстративне фото

Зловмисники несподівано вдарили незнайомця та вирвали з рук мобільний телефон

Про подію, що сталася вночі на одній з вулиць Приморського району, 33-річний потерпілий відразу сповістив поліцію.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Миттєво зреагувавши, правоохоронці затримали обох нападників за кілька кварталів від місця скоєння злочину. Вони виявилися місцевими хлопцями віком 19-ти та 21-го років.

Викрадений ґаджет у правопорушників вилучили та повернули власнику. Затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу вони поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.