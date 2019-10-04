В Одесі оберуть незалежних членів наглядових рад комунальних підприємств



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Оголошено конкурс з обрання незалежних членів наглядових рад КП «Міжнародний аеропорт Одеса» і «Теплопостачання міста Одеси»

Запрошуємо охочих взяти участь у відборі на посаду незалежного члена наглядової ради комунальних підприємств «Міжнародний аеропорт Одеса» і «Теплопостачання міста Одеси».

Одеська міська рада відповідно до п. 24 «Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради», затвердженого рішенням Одеської міської ради № 2307-VII від 26.07.2017 року, повідомляє про проведення конкурсу з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради:

КП «Міжнародний аеропорт Одеса» (код ЄДРПОУ 30441902), яке є суб’єктом авіаційної діяльності та експлуатантом аеродрому в Міжнародному аеропорту «Одеса»;

КП «Теплопостачання міста Одеси» (код ЄДРПОУ 34674102), метою створення якого є задоволення потреб територіальної громади міста шляхом здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та постачанням теплової енергії.

Особа, яка претендує на зайняття посади члена наглядової ради, повинна відповідати таким вимогам:

є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;

має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності комунального підприємства;

не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

не має непогашеної судимості;

не перебуває та протягом останніх 5 років не перебувала у трудових відносинах із Підприємством, не обіймала посад у виконавчих органах Одеської міської ради;

не є посадовою особою юридичних осіб публічного права;

не є депутатом місцевої ради;

не є фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом Підприємства або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента Підприємства.

Особа, яка претендує на зайняття посади члена наглядової ради, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Для участі у відборі претендент особисто подає заяву (в довільній формі) на ім’я голови конкурсної комісії з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради, заступника міського голови Вугельмана П.В.

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія трудової книжки (за наявності) та документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;

копія документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

згода на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заява щодо відповідності критеріям незалежного члена наглядової ради та іншим вимогам до членів наглядової ради;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (інформація про причини участі у конкурсі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі наглядової ради та виконання відповідних функцій з управління Підприємством, пропозиції з підвищення ефективності діяльності Підприємства та інша інформація, яка свідчить про доцільність обрання до складу наглядової ради саме цієї особи.

Відповідальність за недостовірність поданих документів та інформації несе заявник.

Заяви щодо участі у конкурсі приймаються з 9:00 год 10 жовтня 2019 року до 16:45 год 08 листопада 2019 року

за адресами:

вул. Богдана Хмельницького, 18, каб. 107, телефон для довідок: 705-98-03, e-mail: [email protected] (департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради) – для осіб, які бажають прийняти участь у відборі незалежних членів Наглядової ради КП «Міжнародний аеропорт Одеса»;

вул. Косовська, 2д, 5 поверх, каб. 501, тел. для довідок: 705-48-79, e-mail: [email protected] (департамент міського господарства Одеської міської ради) - для осіб, які бажають взяти участь у відборі незалежних членів Наглядової ради КП «Теплопостачання міста Одеси».

Заява та додані до неї документи будуть розглянуті на засіданні конкурсної комісії, створеної рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 409 від 27.09.2018 року в листопаді 2019 року (про дату та час проведення конкурсу буде анонсовано додатково).