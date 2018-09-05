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    Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам

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    Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам

    В Одесі минулого тижня зареєстровані 477 випадків гострих кишкових інфекцій та 13 випадків кору

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня захворюваність на кір в Одесі залишилася майже на рівні попереднього тижня. Всього за тиждень на кір захворіли 13 одеситів, з них - 5 дітей у віці до 17 років. 

    Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня склала 477 випадків, з яких 60,2% - діти, більшість - у віці 1-4-х років. Захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дітей знизилася на 2,7%. Більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів. 

    Найбільшу кількість хворих на кір зареєстровано серед дітей у віці від 1 до 4-х років і серед дорослих. Протягом 2018 року діагноз «кір» підтверджено більш ніж у тисячі одеситів, з яких жодного разу не були щеплені від кору переважна більшість - 86,7%. 

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    У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцина КПК «Пріорікс» бельгійського виробництва, що забезпечує ефективний захист від кору, паротиту та краснухи. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Якщо дитина не щеплена відповідно до віку, слід звернутися до дільничного педіатра для вакцинації. 

    Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічний поріг. 

    Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 9 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам. 

    У зонах рекреації морського водокористування на міських пляжах Одеси відібрані 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі проби відповідають нормативним вимогам. 
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