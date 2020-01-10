На Балтщині поліцейські вилучили у місцевого жителя дві гранати



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31-річний чоловік прийшов додому до односельця та під час застілля вирішив похизуватися бойовими припасами, які нібито знайшов на смітнику

Про «вибухонебезпечного» гостя до поліції повідомив господар домоволодіння. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Балтського відділу поліції, вибухотехніки обласного управління та представники СБУ. Правоохоронці вилучили предмети, зовні схожі на гранати Ф-1 та РГО, і направили їх на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.