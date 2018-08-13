На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери



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Фото: «Думська» Стародавня амфора

Археологічні знахідки виявив місцевий дайвер із села Приморське

В акваторії Чорного моря на території НПП «Тузловські лимани» та в прикордонних з парком морських водах знайшли археологічні цінності, серед знахідок - великий фрагмент Хиосської пухлогорлої амфори V століття до нашої ери.

Про це повідомив еколог Іван Русєв, повідомляє «Думська».

Археологічні знахідки виявив місцевий дайвер із села Приморське та передав їх у Татарбунарський краєзнавчий музей.

Визначав приналежність цінностей до тієї чи іншої епохи Олександр Синельников із Інституту археології НАНУ України. Частина експонатів передана парку для експозиції.

До слова, вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років.

Нагадаємо, раніше в Румунії археологи розкопали фортецю, якій понад 3 тисячі років.

Також археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років.

Крім того, археологи у Єгипті розкопали близько 8 млн мумій собак.

А на початку липня стало відомо, що у Єгипті знайшли величезний таємничий саркофаг.