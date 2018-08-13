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    На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери

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    Стародавня амфора - На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери
    Фото: «Думська»
    Стародавня амфора

    Археологічні знахідки виявив місцевий дайвер із села Приморське

    В акваторії Чорного моря на території НПП «Тузловські лимани» та в прикордонних з парком морських водах знайшли археологічні цінності, серед знахідок - великий фрагмент Хиосської пухлогорлої амфори V століття до нашої ери.

    Про це повідомив еколог Іван Русєв, повідомляє «Думська».

    Археологічні знахідки виявив місцевий дайвер із села Приморське та передав їх у Татарбунарський краєзнавчий музей.

    Визначав приналежність цінностей до тієї чи іншої епохи Олександр Синельников із Інституту археології НАНУ України. Частина експонатів передана парку для експозиції.

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    На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери
    На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери
    На дні Чорного моря на Одещині знайдено амфори V століття до нашої ери

    До слова, вчені з італійського університету Катанії знайшли сир, вік якого перевищує 3,2 тисячі років.

    Нагадаємо, раніше в Румунії археологи розкопали фортецю, якій понад 3 тисячі років.

    Також археологи знайшли в Україні стоянку, якій 15 тисяч років.

    Крім того, археологи у Єгипті розкопали близько 8 млн мумій собак.

    А на початку липня стало відомо, що у Єгипті знайшли величезний таємничий саркофаг.

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