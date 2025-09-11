Головна Одеса Новини
На Одещині браконьєр наловив риби на 8 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині браконьєр наловив риби на 8 млн грн
На момент затримання браконьєр уже встиг спіймати 439 кефалей
фото: ДПСУ

На Одещині затримали браконьєра, який завдав державі збитків на 8 млн грн

В Одеській області правоохоронці викрили браконьєра, який займався незаконним виловом риби на території Національного природного парку «Тузлівські лимани». За попередніми підрахунками, його дії завдали державі збитків на суму понад 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, під час рейду на озері Алібей правоохоронці затримали мешканця Білгород-Дністровського району. Він незаконно виловлював рибу за допомогою сіток, не маючи жодних дозвільних документів. На момент затримання браконьєр уже встиг спіймати 439 кефалей.

Знаряддя лову та виловлені біоресурси були вилучені. Порушнику загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України – «Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом».

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням Одеської ОВА, під ударом опинився Ізмаїльський район, передає «Главком».

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Російські окупанти атакували складські приміщення та господарські будівлі.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

