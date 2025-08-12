Головна Країна Суспільство
На Черкащині у заказнику посеред ночі затримали неповнолітніх браконьєрів

Олексій Руденко
Незаконний улов, сітки, а також мотоцикл з човном були вилучені
Інспектори роти з обслуговування водних об’єктів затримали двох неповнолітніх хлопців за незаконний вилов водних ресурсів

Вночі 12 серпня, патрулюючи прибережну зону річки Сули в адміністративних межах села Кліщинці, інспектори водного патруля помітили двох осіб, які займалися, ймовірно, незаконним виловом риби в межах Сулинського заказника. Про це, як пише «Главком», повідомила Патрульна поліція Черкаської області.

Правоохоронці помітили, що чоловіки причалили човном до берега та почали перевантажувати мішки до мотоцикла.

Підійшовши до громадян та оглянувши човен, правоохоронці виявили заборонені знаряддя лову та свіжовиловлену рибу:

  • лящ — 64 шт.,
  • чехоня — 1 шт.,
  • судак — 5 шт.,
  • окунь — 6 шт.,
  • сазан — 3 шт.,
  • карась — 91 шт.,
  • синець — 97 шт.

Сума збитків, завданих державі, становить понад 1 млн 350 тис. грн.

Спілкуючись із громадянами, патрульні встановили, що обидва порушники є неповнолітніми, тому на місце події інспектори викликали батьків хлопців. 

Також інспектори викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин правопорушення. Незаконний улов, заборонені знаряддя лову, мотоцикл та човен слідчі вилучили. 

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Румунією прикордонники виявили чотирьох хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам нелегально потрапити до Румунії.

До слова, на Чернігівщині суд виніс вирок чоловікові, який незаконно ловив рибу забороненою сіткою.

Теги: діти рибальство браконьєр риба

