В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки
Усі обставини трагічної події встановлюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна

Сьогодні, 8 вересня, у Приморському районі Одеси біля гуртожитку виявили тіло новонародженої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Одеській області.

«8 вересня до поліції надійшло повідомлення від завідувачки одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси про виявлення біля будівлі немовляти без ознак життя. За вказаною жінкою адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції», – йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«Усі обставини трагічної події встановлюються», – додає Нацполіція.

До слова, у Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух, так люлька впала на узбіччя, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. Небайдужі перехожі, які стали очевидцями події, викликали на місце карету швидкої медичної допомоги та повідомили на оперативну лінію 102.

До слова, поліцейські Київської області розпочали розслідування за фактом смерті 10-місячної дитини, яка померла в реанімації Білоцерківської дитячої лікарні. За попередньою інформацією, немовля померло внаслідок хвороби.

