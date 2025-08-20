Як зловити трофейну білизну: поради для рибалок

Успішна рибалка на жереха наприкінці літа суттєво відрізняється від полювання в минулі місяці

Із наближенням осені поведінка багатьох риб змінюється, і жерех (білизна) не є винятком. Кінець серпня – це особливий перехідний період, який надає унікальну можливість зловити трофейні екземпляри, що активно готуються до зимівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Як підкреслили у держагенстві, на відміну від літньої спеки, коли жерех полює поодинці, наприкінці сезону він збирається у великі зграї, утворюючи так звані «котли». Це колективне полювання, коли хижаки зганяють малька до поверхні води. Такі «котли» є головним орієнтиром для спінінгістів.

Найперспективнішими ділянками для ловлі є річкові коси, зони з нерівномірним рельєфом дна, місця впадіння приток, а також ділянки під крутими берегами. Важливо пам'ятати про виняткову обережність жереха: він має гострий зір, тому маскування, використання природних укриттів та виконання максимально далеких закидів є невіддільними складовими успіху.

Арсенал приманок для ловлі жереха наприкінці літа має включати важкі коливні блешні та кастмастери (вагою 15-30 грамів), які дозволяють виконувати далекі й точні закиди. Також пількери та воблери класу «мінноу» з невеликим заглибленням.

Головна вимога до приманки – її здатність стабільно працювати на високій швидкості проводки. Колірна гама має бути натуральною, сріблястою, що імітує забарвлення малька. Успіх гарантує швидкісна рівномірна проводка у верхніх і середніх шарах води.

Нагадаємо, з 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Фахівці зазначили, що на водоймах Миколаївщини, Херсонщини, а також у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі заборона розпочинається з 10 серпня. А на Закарпатті часто зустрічається червонокнижний широкопалий рак, тому його вилов заборонений протягом усього року.