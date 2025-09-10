Атака на Одещину: влада повідомила наслідки

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих

У ніч на 10 вересня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням Одеської ОВА, під ударом опинився Ізмаїльський район, передає «Главком».

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Російські окупанти атакували складські приміщення та господарські будівлі.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

«Усі служби вже працюють на місці, фіксуючи наслідки та документуючи черговий воєнний злочин росії проти нашого регіону», – написав він.

До слова, за даними моніторингових каналів, ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». Зазначається, що основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина. Також під удар потрапила Польща.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на нічний масований російський удар по Україні. Він повідомив, що росіяни запустили цієї ночі близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.