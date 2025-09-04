Головна Вінниця Новини
У трьох областях зʼявляться нові водогони

Ростислав Вонс
Проєкт дозволить у стислі терміни забезпечити людей доступом до якісної питної води
Будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту

Кабінет міністрів визначив перелік пріоритетних об'єктів з будівництва та відновлення мереж водопостачання. Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих об’єктів на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту, який розробило Агентство відновлення спільно з Міністерством розвитку громад та територій – і ухвалив Уряд. Механізм експериментального проєкту передбачає не лише скорочення бюрократичних процедур, а й прискорене виділення фінансування. Це дозволить починати роботи швидше та у найкоротші строки відновлювати водопостачання.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, проєкт дозволить у стислі терміни відновити критично важливу інфраструктуру та забезпечити людей доступом до якісної питної води.

Нагадаємо, у Миколаєві вперше з 2022 року місцеві отримають прісну воду в кранах. У 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти підуть на будівництво водогонів в інших регіонах.

Як повідомлялося, війна в Україні негативно впливає на санітарно-епідемічну ситуацію, зокрема, через руйнування інфраструктури, перебої у водопостачанні та забруднення довкілля. Найбільше постраждала якість питної води.

До слова, з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.

