СБУ затримала агентів ФСБ: наводили російські удари на Одесу та Кіровоградщину

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували ракетно-дронові атаки рф по Одеській та Кіровоградській областях. Зловмисниками виявились двоє жителів Одещини, що діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, серед затриманих – 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину на Кіровоградщині. Він передав ФСБ локації свого підрозділу, штабу, навчальних полігонів, а також маршрути руху Сил оборони. Після цього агент намагався влаштуватися на оборонний завод, щоб надалі збирати розвіддані. СБУ запобігла його проникненню на підприємство та затримала за місцем проживання.

Другий агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське. Він передавав ФСБ інформацію про пересування та бойові позиції мобільних вогневих груп ППО під час повітряних тривог.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами їхньої співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Крім того, першому з агентів інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 ККУ).

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, готову вибухівку фігурант закладав у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ФСБ. Потім окупанти надсилали відповідні геолокації безпосереднім виконавцям терактів, які забирали вибухові пристрої зі схованок. Одну зі зловмисниць українські спецслужбісти затримали у липні цього року, коли вона намагалася підірвати в Одесі обласний ТЦК.