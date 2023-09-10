Путін хоче повернути свого кілера: журналіста Гершковича можуть обміняти на професійного вбивцю – WSJ

Кремль дуже зацікавлений у екстрадиції Вадіма Красікова до Росії

Путін хоче повернути свого кілера. Йдеться про Вадіма Красікова, вбивцю чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Він відбуває довічний термін у Німеччині, пише The Wall Street Journal.

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Як встановили розслідувачі, росіянин входив до спецгрупи «Вимпєл» ФСБ РФ, яка замається політичними вбивствами, зокрема, «ворогів Росії» за кордоном.

Вадим Красіков входив до спецгрупи «Вимпєл» ФСБ РФ фото з відкритих джерел

За даними видання, Кремль дуже зацікавлений у його екстрадиції до Росії – незадовго до винесення Красікову вироку, Путін доручив опрацювати варіанти його повернення.

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Згодом питання обміну Красікова спливало щоразу, як ішлося про обмін утримуваними між Росією і США.

В обмін на Красікова Росія може видати журналіста WSJ Евана Гершковича, колишнього морпіха Пола Вілана та номінального російського опозиціонера Олексія Навального.

«Офіційні особи кількох країн заявили, що багатостороння угода про обмін росіян, ув’язнених у країнах Заходу, на утримуваних у Росії іноземців і дисидентів, таких як Олексій Навальний, є можливою», – пише видання.

Нагадаємо, 2 квітня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову і закликав Москву негайно звільнити журналіста Евана Гершковича.

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До цього, американські медіа вимагали звільнення журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого раніше затримали у Росії.