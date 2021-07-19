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    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)

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    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    фото: Дмитро Чумаков/Facebook

    У вагоні красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів

    Електропоїзд Вапнярка-Одеса перетворили на склад для перевезення ящиків з продукцією. Фото складу продемонстрував у Facebook Дмитро Чумаков.

    «Ось так їде малинка в Одесу. Електропоїзд Вапнярка-Одеса», – підписав він серію фото.

    На знімках видно, як вагони перетворили на базар. Тут красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів. Торгаші ставлять все це прямо на пасажирські місця.

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    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)
    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)

    У коментарях користувачі відзначили, що в інших електричках схожа обстановка.

    «Електричка-двигун торгівлі», «Екологічний транспорт», «А білет на перевезення великогабаритного багажу? Чи це за пільгою».

    «Раніше був такий потяг Христинівка-Одеса, який я спостерігав в процесі очікування свого ковельського потяга у Вапнярці, коли їхав додому з села. Це до 10 плацкартних вагонів, які приходили у Вапнярку під 2Те10 і далі в хвіст заходив ВЛ 40 для зміни напрямку на Одесу. У період цих маневрів у вагони напаковувались гори ящиків, якихось баулів, скаток, скруток, мішків і всього, що навіть не пролазило у дверні пройоми вагонів і згодом стирчало через усі вікна. Там людей було менше, ніж того всього краму».

    «У Кривому Розі на привокзальній площі знаходиться великий стихійний базар. А в прилеглих до Каховського водосховища селах розвинуте садівництво І городництво», – пишуть користувачі соцмереж під фото..

    Тим часом, з літака рейсу Одеса-Анталія поліцейські вивели чоловіка, що відмовлявся одягти маску та відзначався хамською поведінкою.

    Теги: Одеса потяг транспорт перевезення
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    На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)