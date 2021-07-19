На Одещині місцеві «торгаші» перетворили електричку на склад (фото)

У вагоні красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів

Електропоїзд Вапнярка-Одеса перетворили на склад для перевезення ящиків з продукцією. Фото складу продемонстрував у Facebook Дмитро Чумаков.

«Ось так їде малинка в Одесу. Електропоїзд Вапнярка-Одеса», – підписав він серію фото.

На знімках видно, як вагони перетворили на базар. Тут красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів. Торгаші ставлять все це прямо на пасажирські місця.

У коментарях користувачі відзначили, що в інших електричках схожа обстановка.

«Електричка-двигун торгівлі», «Екологічний транспорт», «А білет на перевезення великогабаритного багажу? Чи це за пільгою».

«Раніше був такий потяг Христинівка-Одеса, який я спостерігав в процесі очікування свого ковельського потяга у Вапнярці, коли їхав додому з села. Це до 10 плацкартних вагонів, які приходили у Вапнярку під 2Те10 і далі в хвіст заходив ВЛ 40 для зміни напрямку на Одесу. У період цих маневрів у вагони напаковувались гори ящиків, якихось баулів, скаток, скруток, мішків і всього, що навіть не пролазило у дверні пройоми вагонів і згодом стирчало через усі вікна. Там людей було менше, ніж того всього краму».

«У Кривому Розі на привокзальній площі знаходиться великий стихійний базар. А в прилеглих до Каховського водосховища селах розвинуте садівництво І городництво», – пишуть користувачі соцмереж під фото..

Тим часом, з літака рейсу Одеса-Анталія поліцейські вивели чоловіка, що відмовлявся одягти маску та відзначався хамською поведінкою.