На Одещині поліцейські повідомили про підозру приватному нотаріусу



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Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років

Жінка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги). Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

У червні 2014 року 60-річна приватний нотаріус, не встановивши дієздатність жителя Білгород-Дністровського району та його бажань щодо настання правових наслідків, від його імені видала завідомо неправдиву довіреність на ім’я співмешканця сестри чоловіка. Відповідно до цього документу родич міг представляти інтереси потерпілого у різних інстанціях. В подальшому це призвело до незаконного заволодіння родичами будинком «довірителя» та спричинення йому збитків, які станом на 2014 рік складали понад 60 тисяч гривень.

За вказаним фактом Білгород-Дністровським відділом поліції було розпочато кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що рідні, скориставшись тимчасовим розладом здоров’я потерпілого, з підробленою довіреністю звернулися до іншого приватного нотаріуса. Там на підставі цього документу співмешканець сестри потерпілого від імені власника «подарував» будинок своїй цивільній дружині.

Призначені в рамках досудового слідства експертизи підтвердили підробку підпису потерпілого та його неспроможність у період виготовлення довіреності усвідомлювати свої дії.

Кримінальне провадження відносно родичів потерпілого вже завершено. Подружжя підозрюються у вчиненні шахрайства за попередньою змовою. Крім цього, цивільний чоловік сестри підозрюється у використанні підроблених документів. В грудні минулого року обвинувальні акти за ч.2 ст. 190 та ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України були скеровані до суду.

Досудове розслідування за фактом зловживання нотаріусом своїми повноваженнями триває. Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.