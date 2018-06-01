На Одещині правоохоронці виявили сховище зброї

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В одному з приватних будинків міста Біляївки, в якому тривалий час ніхто не проживав, було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї та боєприпасів

Співробітники Біляївського відділу поліції, Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, спільно з СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели невідкладний обшук за вказаною адресою.

Під час обшуку в господарській будівлі домоволодіння було виявлено три спортивні сумки, де знаходилися зброя та боєприпаси.

Правоохоронцями було вилучено гранатомет РПГ-22, гранату Ф-1 з запалом, автомат Калашникова та 7 магазинів до нього, один магазин до пістолета Макарова, штик-ніж та майже 600 патронів різного калібру.

Усе вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.