На Одещині величезна рибина «втопила» рибалку

Чоловік загинув через рибину

В Одеській області на Хаджибейському лимані чоловік потонув через спійману ним величезну рибину. Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, НП сталася 1 вересня.

«До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Хаджибейському лимані, потонула людина. На місце виклику прибули співробітники ДСНС, і зі слів очевидців, з'ясували, що чоловік ловив рибу. На гачок попалася велика рибина, яка потягла його за собою у воду, він втратив рівновагу і потонув», – розповіли у відомстві.

Обстеживши територію, на відстані 15 метрів від берега і глибині п’ять метрів, водолази виявили й витягли на берег потопельника. Його особисті дані встановлюють.

Нагадаємо, раніше масовий мор риби та креветок зафіксували у Хаджибейському лимані біля Одеси. Трупи мешканців лиману винесло на берег, де під палючим сонцем почали розкладатися.

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