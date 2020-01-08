В Одесі господар під час сварки викинув гостя у криницю



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Від отриманих травм чоловік помер у лікарні

В Одесі під час святкування Різдва двоє чоловіків посварилися і господар викинув гостя у занедбану семиметрову криницю. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, під час святкування Різдва у підозрюваного вдома чоловіки посварилися. Справа дійшла до бійки, в ході якої господар вкинув гостя у занедбану семиметрову криницю поряд зі своїм домоволодінням.

Правоохоронці затримали жителя Іванівського району за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень односельцю.

Свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.

Зазначається, що 29-річного потерпілого дістали з колодязя та госпіталізували, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер.

Наразі триває слідство.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).