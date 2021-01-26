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    Зарізали, обмотали мотузкою і викинули в яму: на Одещині сталося вбивство

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    Поліція з ями дістала обмотане мотузкою тіло вбитої жінки - Зарізали, обмотали мотузкою і викинули в яму: на Одещині сталося вбивство
    Поліція з ями дістала обмотане мотузкою тіло вбитої жінки
    Фото: Нацполіція

    На тілі виявили безліч колото-різаних ран

    26 січня у місті Вилкове у водовідвідному каналі знайшли обмотаний мотузкою і капроновою сіткою труп жінки. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

    Під час попереднього огляду поліцейські і судово-медичний експерт виявили на тілі численні колото-різані рани.

    Відомості про подію внесені до ЄРДР по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, особу загиблої і причетних до злочину.

    Нагадаємо, що на Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою у бібліотеці.

    Теги: Одеса вбивство Одещина Вилкове
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