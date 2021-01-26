Зарізали, обмотали мотузкою і викинули в яму: на Одещині сталося вбивство
На тілі виявили безліч колото-різаних ран
26 січня у місті Вилкове у водовідвідному каналі знайшли обмотаний мотузкою і капроновою сіткою труп жінки. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Під час попереднього огляду поліцейські і судово-медичний експерт виявили на тілі численні колото-різані рани.
Відомості про подію внесені до ЄРДР по ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, особу загиблої і причетних до злочину.
Нагадаємо, що на Одещині співробітницю Червоного Хреста знайшли вбитою у бібліотеці.